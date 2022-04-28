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世新備戰UBA 網羅陳將双、宋瑞蓁

2022/4/28 18:50
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（中央社記者陳至中台北28日電）世新大學今天宣布，男女籃球隊今年度網羅多名好手，包括曾在HBL（高級中等學校籃球聯賽）拿下MVP的陳將双、宋瑞蓁，將積極磨合衝擊UBA（大專籃球聯賽）。

世新大學110年度拿下 UBA女籃冠軍、男籃亞軍。學校今天宣布新生名單，男籃有多名來自HBL冠軍隊伍、新竹光復高中的好手加入。包括「最強高中生」拿下HBL年度MVP（最有價值球員）的陳將双，以及灌籃大賽冠軍張俊生。

世新大學新聞稿指出，「双生連線」將繼續在世新男籃延續，和光復高中學長李宗漢聚首，合作火花令人期待。

締造3連霸的女籃隊，則迎來北一女中「高低連線」宋瑞蓁、蔡佑蓮，與金甌女中邱詠鈴、游沁樺、張婕柔等好手，可望繼續創造UBA紀錄。

拿下HBL明星賽MVP的宋瑞蓁透露，加入世新就是把目標放在UBA冠軍，希望在新環境能展現自己的能力。她與蔡佑蓮3度當隊友，兩人默契十足，用眼神就能溝通。

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身高180公分的游沁樺，有著流暢運球和柔軟手感，有「最高控衛」之稱，她對大學生活感到興奮，將在世新繼續與張婕柔、游沁樺合作。

世新總教練何正峰透過新聞稿表示，高中與大學比賽強度比較不一樣，後者更加重視系統，球員間的磨合會是勝負關鍵，也是新一年度的訓練重點。他認為今年新血都是在高中非常有實力的球員，現階段加強板凳深度與實力，未來更可以期待。（編輯：管中維）1110428

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