下週汽柴油估降1角 95無鉛將跌破32元大關

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中油預估5月2日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.1元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北29日電）俄國停止向波蘭提供油氣，國際油價續居高位，不過中油持續啟動油價平穩雙機制，預估5月2日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.1元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升可能降至31.9元，跌破32元大關。

按照預估幅度，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升30.4元、95無鉛汽油每公升31.9元、98無鉛汽油每公升33.9元、超級柴油每公升28.2元。

根據中油浮動油價公式，累算至4月28日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶101.51美元，較上週106.38下跌4.87美元；新台幣兌美元匯率為29.4元，較上週29.227元貶值0.173元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲2.9元，柴油調漲4.2元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，因此，預估5月2日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降0.1元。（編輯：潘羿菁）1110429