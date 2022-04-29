因秘書確診遭居隔 疾管署長周志浩採檢陰性

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（中央社記者張茗喧、陳至中台北29日電）疾管署長周志浩今天缺席指揮中心疫情記者會，引發各界關注。指揮中心指揮官陳時中今天表示，周志浩昨天因秘書確診，正在居家隔離，快篩、PCR均陰性，身體無恙。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，疫苗需求迫在眉睫，周志浩昨天下午在疫情記者會期間才代表疾管署與輝瑞BNT簽訂疫苗採購合約，不料今天仍缺席疫情記者會，引發媒體關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，周志浩昨天接獲秘書確診消息，因此周志浩緊急改在辦公室居家隔離，中午快篩陰性，傍晚也做了PCR，目前辦公室匡列的九宮格內接觸者都是陰性。

陳時中說，目前周志浩身體無恙，只是不方便到記者會和大家打招呼，指揮中心發言人莊人祥及醫療應變組副組長羅一鈞雖在同樓層工作，但工作區域未重疊，2人均已採檢，結果為陰性。

至於陳時中是否會被隔離，陳時中說，他從未接觸過周志浩的秘書，因此今天持續來參加記者會，疾管署也有向衛生局申請為關鍵基礎設施。

指揮中心隨後也發布新聞稿指出，疾管署主任秘書室昨天有一名工作人員出現呼吸道症狀，經快篩為陽性，已立即安排就醫，目前居家照護中；疾管署匡列6名密切接觸者，其中包括周志浩，採檢結果均陰性、身體狀況良好，正在居家隔離。（編輯：陳政偉）1110429