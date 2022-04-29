職災預防及重建中心揭牌 9大服務守護職安衛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

勞工職業災害保險及保護法5月1日正式上路，法規明定勞動部必須籌設成立「財團法人職業災害預防及重建中心」，勞動部29日舉行記者會，宣布中心揭牌營運，將提供9大職災預防、保護及重建服務，勞動部長許銘春（左3）也出席見證。中央社記者吳欣紜攝 111年4月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北29日電）勞動部捐助成立的財團法人職業災害預防及重建中心今天揭牌，未來將提供9大職災預防、保護及重建服務。勞動部長許銘春說，希望中心成為勞工、企業等的好夥伴，守護職安衛。

勞工職業災害保險及保護法將於5月1日上路，法規明定勞動部必須籌設成立「財團法人職業災害預防及重建中心」，勞動部今天舉行記者會，宣布中心正式揭牌營運。

職業災害預防及重建中心首屆董事長由許銘春兼任，許銘春致詞指出，財團法人職業災害預防及重建中心正式揭牌營運，是台灣對於勞工權益及保護重大的里程碑，中心的任務就是職業預防與重建，期許中心能成為企業、勞工及社會大眾的好夥伴。

職業災害預防及重建中心首任執行長李柏昌則表示，職業災害預防及重建中心未來將以預防、保護及重建三核心面向守護職安衛，提供9大項永續經營完整服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這9項服務包含職安衛文化深耕服務、工作者職安衛照顧擴大服務、本質安全源頭管理技術服務、職場健康臨場親近服務、統合資訊即時慰助服務、職災勞工一條龍個管服務、職業傷病診治照顧健全服務、復工計畫重返職場專業服務以及津貼補助資源系統建置服務等。

許銘春表示，中心成立後將承擔起重任，透過國際交流並與政府部門，團隊及企業共同合作，引領安全衛生體系，精進臨場輔導與專業技術服務的廣度及深度，且對於職災勞工，也將由勞動部建構的職業傷病診治及重建專業機構服務網絡，提供專業諮詢及客製化職業重建服務，協助勞工健康重返職場。（編輯：管中維）1110429