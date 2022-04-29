東北季風增強 5/1前全台空氣品質良好或普通

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）行政院環境保護署預測，今天起到5月1日這3天，在東北季風增強下，全台空氣品質為良好或普通等級，都沒有對敏感族群不健康的橘色提醒等級或是更不好的等級。

環保署指出，今天起東北季風稍增強，竹苗以北地區位於迎風面，擴散條件好轉，中部以南地區轉為下風處，空氣品質多為普通至良好等級。

根據下午4時的監測結果，竹苗、雲嘉南、高屏、花東、宜蘭空品區及澎湖為良好等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為普通等級。

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至於30日，環保署說，在鋒面通過及東北風稍增強下，西半部地區擴散條件普通；午後受光化作用影響，中部近山區及高屏地區臭氧濃度易上升。花東空品區及澎湖為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為普通等級。

5月1日東北季風增強，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。（編輯：管中維）1110429