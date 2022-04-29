北市小學生5/5起打疫苗 有需求家長可申請陪同

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）台北市副市長蔡炳坤今天說，北市6至12歲學童5月5日起在校園打COVID-19疫苗，若有特殊需求，家長可申請、經校方同意後入校陪同，但1名學生以1名家長為限，且家長須打滿疫苗。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，蔡炳坤說明6至12歲學童接種疫苗規劃。

蔡炳坤表示，這次小學生接種莫德納（Moderna）疫苗，學校與醫院已媒合完成，今早並舉辦模擬演練讓各校線上觀看，要求各校務必規劃好動線及休息、後送的機制等。

蔡炳坤說，距離5月5日開始接種還有一段時間，希望家長可以多與孩子談談相關注意事項，讓孩子不要那麼緊張；若有特殊需求，家長可向學校申請、經同意後入校陪同，1名學生以1名家長為限，家長須打滿疫苗。

至於輝瑞BNT兒童疫苗估5月中到貨，是否影響北市接種安排，蔡炳坤指出，若中央有明確到貨時間與接種計畫，北市還是周全地準備，請校方不必擔心，家長也可以蒐集資料、自行斟酌，校方都尊重家長的決定。

蔡炳坤表示，如果能重來，中央可以同時讓家長選莫德納疫苗或BNT疫苗是最好不過，但現在沒辦法，北市還是照既定規劃走，後續BNT疫苗來了再規劃、提供給家長參考。

蔡炳坤說，希望中央規劃接種時要想到實務操作上的問題，否則讓醫護為了不同的疫苗跑2趟，對醫療量能也是負擔。（編輯：戴光育）1110429