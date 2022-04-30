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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包1/263

今年本土12死7人未接種2劑 陳時中籲疫苗打滿

2022/4/30 14:38（4/30 14:45 更新）
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指揮中心指揮官陳時中呼籲，儘速打滿3劑疫苗。圖為28日民眾在台北車站大廳的接種站施打疫苗。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官陳時中呼籲，儘速打滿3劑疫苗。圖為28日民眾在台北車站大廳的接種站施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北30日電）COVID-19疫情持續延燒，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，今年12例本土死亡病例中，有7人只打1劑或完全沒打疫苗；指揮官陳時中呼籲，儘速打滿3劑疫苗。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增1萬5033例本土病例，確診個案中有3例死亡，中重症個案增18例。

根據指揮中心統計，今年1月1日以來輕症及無症狀個案累計7萬4769例、占整體個案的99.72%，中症累計185例、0.25%，重症22例、占0.03%，其中12人死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年以來累計12本土死亡個案當中，有5人從未接種任何一劑疫苗、2人只打1劑，顯示半數死亡個案都沒有打滿2劑疫苗，呼籲長輩還是應儘速接種。

陳時中表示，昨天疫苗接種11萬2262劑，累計接種5243萬493劑，第1劑涵蓋率84.82%、第2劑80.08%、第3劑59.58%、基礎加強劑0.83%，呼籲還未打滿3劑疫苗的民眾儘快打好打滿，保護自己和家人。（編輯：吳協昌）1110430

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