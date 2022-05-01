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圖輯》台鐵五一停駛旅客見證臨時列車 台東站連假空蕩只剩站長值班
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台鐵5/1停駛
新聞專題
台鐵5/1停駛8/42

台鐵停駛 台中往來彰化類火車疏運順暢

2022/5/1 11:41
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（中央社記者蘇木春台中1日電）台灣鐵路工會今天發起不加班活動，表定列車全部停駛。公路總局在台中、苗栗與彰化境內，開闢2條類火車臨時客運路線，其中台中往來彰化的類火車搭乘人潮不多，疏運順暢。

因應台鐵5月1日列車停駛，公路總局規劃當天於台中、苗栗與彰化境內，開行2條類火車臨時客運路線，分別為「0971三義-后里-豐原」每小時1班次雙邊對開，共計34班次，及「0972新烏日-成功-彰化」每30分1班次雙邊對開，共計66班次。

與高鐵台中站共構的台鐵新烏日站內，今天上午人潮稀稀落落，車站門口並張貼「5月1日表定列車全部停駛」的公告。記者前往0972班次類火車台鐵新烏日站外的上車處觀察，發現搭乘人潮不多，疏運秩序順暢。

在場公路總局人員告訴中央社記者，類火車每輛車可載運45人，截至今天上午10時，0972班次自新烏日站上車總計40人次、下車87人，預估中午前達到高峰，但今天搭乘狀況不如預期，應可順利疏運。

陳姓彰化市民要搭乘類火車返家，他表示，可以體諒台鐵停開，有類火車搭相當方便，且票價與列車差不多，可以接受：林姓婦人則帶著孩子搭乘，她說，第一次看到台鐵這樣停駛，見證歷史。

高鐵台中站今天上午往來旅客量正常，未因台鐵停駛人潮暴增。站方告訴中央社記者，今天上午搭車及各班次售票狀況均正常，高鐵今天共計開出166班次，約可服務25萬人次，許多車次尚有座位可供預訂，運量充足。（編輯：陳仁華）1110501

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