新北照護居隔量大 接觸者健康追蹤系統卡卡

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北1日電）新北市府今天表示，每天要處理6萬多名隔離與居家照護者，但中央接觸者健康追蹤管理系統（TRACE）常動彈不得，導致開設電子居隔單卡住，引起民怨，盼儘速簡化流程。

新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋，下午在市府舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，公布5月1日確定病例，5810人採檢陽性，居家照護執行1萬8468人，居家隔離列管數3萬7681人。

侯友宜表示，需處理6萬1959人的資料，每天雖動員更多人力急著發出居隔單，但幫助效益都不高，民怨依舊大量暴增；主要是上傳接觸者健康追蹤管理系統（TRACE系統）被「卡住」，這是導致行政流程延遲的關鍵也是困境，只好增加人工作業時間。

侯友宜說，自己不厭其煩親自或透過衛生局與中央窗口溝通，但講了2星期，中央上傳TRACE系統的缺失一直沒改善，有些改變不了、有些改速度很慢，希望衛福部長陳時中到地方瞭解，瞭解改進並為基層加油打氣。

侯友宜說，公共衛生體系已承擔大量的負荷，居家隔離要轉型勢在必行，公衛體系應回到醫療量能照顧中重症，民眾從被動管理變成主動自我管理。

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他說，新北申請試辦居隔轉型，從4月26日送出公文至今6天，期待中央核准，讓新北率先實施；針對確診者密切接觸者，7天自我居家隔離，快篩陰性才能外出。

衛生局長陳潤秋表示，中央自填疫調系統今天啟動，新北市的自填疫調系統4月30日前發出簡訊者，請個案在今晚12時前填寫，否則將轉換由中央統一彙整。中央會發給個案自主回報簡訊，個案點選網址自填，新北系統將在今晚12時關閉。（編輯：張銘坤）1110501