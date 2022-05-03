藝術教育貢獻獎徵件 受理優秀團體與個人推薦

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（中央社記者許秩維台北3日電）為表揚對藝術教育有卓越貢獻的團體與個人，教育部因此設立藝術教育貢獻獎，今年邁入第9屆，教育部也請各機關團體於5月31日前推薦具指標性的團體或個人。

教育部今天發布新聞稿指出，藝術教育能發展個人潛能、增進內在涵養，藉由藝術教育深化，也能增進國民素養，是帶動社會轉型與質變的關鍵力量；藝術教育貢獻獎設有團體獎項「績優學校」、「績優團體」及個人獎項「教學傑出」、「活動奉獻」和「終身成就」。

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藝術教育貢獻獎獲獎者形式多元，例如學校、老師與地方文史地物結合，融入課程、教學、校園環境中，以創新課程翻轉偏鄉藝術教育；也有民間藝師致力於歌仔戲、布袋戲的傳承、推廣與創新；或是民間團體挹注資源且關注偏鄉生的藝術受教權，長期舉辦藝術活動等。

教育部表示，台灣各地有許多團體或個人為藝術教育的扎根與推展一直默默耕耘，值得給予鼓勵和肯定，歡迎各界於5月31日前提出申請、推薦，讓優秀藝術教育工作者的努力及付出能夠被看見。（編輯：陳仁華）1110503