6日北部高溫上看29度 7日鋒面接近再降溫

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象局今天表示，接下來氣溫會逐日回升，預計5、6日北部高溫可達攝氏27、29度；7日起鋒面接近，高溫稍降至26度；未來一週低溫約為21度，不易再有5月出現低溫15度的情況。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天有中層雲系經過北台灣上空，加上風向及地形輻合，基隆北海岸、東半部局部為短暫陣雨，東北部可能有較大雨勢出現，其他地區多雲到晴，午後山區易有局部短暫陣雨。

林定宜提到，5、6日天氣為北部有零星短暫雨，其他大致為多雨到晴。

林定宜指出，預計7、8日鋒面接近，是否會進到台灣上空還要再觀察，但水氣增多，天氣不穩定，除了北部、東半部有短暫陣雨，降雨時間也可能較長；中南部山區局部短暫陣雨，其他多雲到晴。

林定宜說，鋒面過後，將有東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區變化不大。

在溫度變化上，明天持續回溫，預計北部5、6日高溫可達27、29度；7日起鋒面接近、東北風增強稍微降溫，高溫稍降至26度；預估9、10日北部高溫仍維持在26度左右；中南部高溫變化不大，大致上維持30至33度。

低溫部分，林定宜表示，各地大致上在21至23度，雖然未來一週仍有東北風增強的機會，但預估氣溫不會再降至與這2天相同；而今天台北測站清晨低溫為16度，也未能打破2014年5月低溫15.1度的紀錄。

林定宜提醒，5、6日在西半部、馬祖夜晚清晨可能會有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：張芷瑄）1110503