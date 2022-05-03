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基隆增1218例 專責病房收治111名空床率27%

2022/5/3 18:27（5/3 19:32 更新）
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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆市今天新增1218例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，市長林右昌表示，專責病房目前收治111名病患，其中有4名重症、5名中症，其餘皆為輕症。

林右昌今天因在議會備詢，基隆市政府因而取消線上防疫記者會，市府下午發布新聞稿表示，中央今天公布基隆市新增1220例病例，但有2例是外縣市要移出，實際上是1218例，其中男性有569人，女性則有649人，年齡別則以35至44歲最多有220人，占比18%。

林右昌表示，基隆市COVID-19專責病床總計有152床，目前已收治111床，還有41個空床數，空床率27%，其中，基隆長庚醫院收治4名重症、2名中症、56名輕症；衛生福利部基隆醫院則收治3名中症、37名輕症；三軍總醫院基隆分院收治8名輕症；礦工醫院則收治1名輕症病患。

至於校園停課部分，林右昌表示，全校停課有1所高中職、1所國中、4所國小和7所幼兒園；全校預防性停課則有1所高中職、1所國中及1所國小；部分停班的學校包括7所高中職、8所國中、19所國小和16所幼兒園，共計136班。（編輯：李錫璋）1110503

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