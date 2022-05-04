口服藥開放居家照護使用將上路 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）COVID-19疫情持續升溫，社區藥局將有抗病毒藥物，預計最快本週口服藥開放居家照護使用，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明最新疫情概況及防疫相關事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增新增2萬3102例本土病例，18例中症、7例重症，包含5例死亡個案，死亡人數創今年單日新高，年齡介於70至90歲，皆有慢性病史，都無打過疫苗；今年累計23人死亡，過半未接種疫苗。

COVID-19抗病毒口服藥物可降低高風險族群染疫後重症死亡風險，目前確診病患無法在社區診所與藥局取得，指揮中心預計5日配送2萬人份口服藥至各縣市設置1至2家核心藥局，作為大型倉庫存放，提供居家照護使用。

國內COVID-19疫情延燒，疫苗接種意願隨之增加，預計今明兩天及7日陸續各有100多萬劑莫德納疫苗到貨，總計接近347萬劑，維持國內疫苗數量穩定提供施打。對於6月起接種3劑疫苗民眾取消接觸者居家隔離說法，確實有相關規劃，變數仍多，需先觀察近期疫苗接種狀況。

國內近日出現年紀最小COVID-19重症，是一名未滿一歲女嬰染疫呼吸窘迫送醫插管搶救，仍在加護病房治療。指揮中心表示，這名重症女嬰昨天狀況尚可，相較日前為趨穩。女嬰最新病況將是今天記者會關注焦點之一。

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指揮中心統計，今年1月1日至5月2日本土病例共12萬4708例，其中12萬2208人為輕症或無症狀，占比為99.76％；中症個案共258人，占比0.21％；重症累計42例，19人治療中、23人為死亡個案，重症占比0.03％。中重症累計解隔離人數為73人。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：卞金峰）1110504