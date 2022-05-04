更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 生活

高教深耕5年將屆滿 潘文忠：第2期經費不會少

2022/5/4 11:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北4日電）教育部推動「高等教育深耕計畫」，第1期的5年即將於今年到期，部長潘文忠今天在立法院表示，第2期會延續，且總經費應該會再增加，不會低於第1期。

立法院教育及文化委員會今天審議「大學法」相關修正案，民主進步黨籍立委張廖萬堅質詢時提到，高教深耕是以5年為期，自民國107年1月起到111年12月31日到期，各校都很擔心未來政策是否延續、經費會不會減少。

張廖萬堅指出，第1期的5年共編列經費新台幣836億元，近年物價已有增長，大學都希望經費能再增加。他呼籲教育部趕快確定政策，讓各校及相關研究人員都能安心。

對此，潘文忠表示，高教深耕本來就是設定為中長程，學校相關計畫一定要延續下去，不宜換了校長就「大翻盤」重新開始。教育部預計於6月將相關計畫報到行政院，待行政院決定後就會公布。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張廖萬堅追問，第2期預算能否達到1000億元？潘文忠回答，只承諾「不會低於現在」，也就是不會低於第1期的836億元，詳細經費還是要等行政院決定。

高教深耕計畫最初是由多項競爭型經費計畫合併，包括邁向頂尖大學計畫、獎勵大學教學卓越計畫、推動典範科技大學計畫等。其中被列入全校型計畫，著重與國際一流大學競爭、被外界稱為「打國際盃」的有4校，包括台大、成大、清大、陽明交大。（編輯：戴光育）1110504

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族