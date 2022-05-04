高教深耕5年將屆滿 潘文忠：第2期經費不會少

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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部推動「高等教育深耕計畫」，第1期的5年即將於今年到期，部長潘文忠今天在立法院表示，第2期會延續，且總經費應該會再增加，不會低於第1期。

立法院教育及文化委員會今天審議「大學法」相關修正案，民主進步黨籍立委張廖萬堅質詢時提到，高教深耕是以5年為期，自民國107年1月起到111年12月31日到期，各校都很擔心未來政策是否延續、經費會不會減少。

張廖萬堅指出，第1期的5年共編列經費新台幣836億元，近年物價已有增長，大學都希望經費能再增加。他呼籲教育部趕快確定政策，讓各校及相關研究人員都能安心。

對此，潘文忠表示，高教深耕本來就是設定為中長程，學校相關計畫一定要延續下去，不宜換了校長就「大翻盤」重新開始。教育部預計於6月將相關計畫報到行政院，待行政院決定後就會公布。

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張廖萬堅追問，第2期預算能否達到1000億元？潘文忠回答，只承諾「不會低於現在」，也就是不會低於第1期的836億元，詳細經費還是要等行政院決定。

高教深耕計畫最初是由多項競爭型經費計畫合併，包括邁向頂尖大學計畫、獎勵大學教學卓越計畫、推動典範科技大學計畫等。其中被列入全校型計畫，著重與國際一流大學競爭、被外界稱為「打國際盃」的有4校，包括台大、成大、清大、陽明交大。（編輯：戴光育）1110504