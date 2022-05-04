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快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
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教育部配發快篩 50萬劑依學生數、20萬劑應急

2022/5/4 19:04（5/4 20:57 更新）
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國內疫情持續延燒，教育部4日更新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表，累計已有2萬4023名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年5月4日
國內疫情持續延燒，教育部4日更新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表，累計已有2萬4023名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年5月4日
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（中央社記者陳至中台北4日電）近日各地都在搶購家用快篩試劑，教育部3日配送第一批50萬劑，按照學生人數比例配發到各縣市。今天再獲20萬劑，將給確診、居隔數較高的縣市緊急支援。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部3日宣布配送第1批50萬劑快篩試劑至各縣市教育局處，供各級學校教職員工生進行居家隔離所需使用。

根據教育部今天提供的資料，第一批50萬劑是以各縣市學生數的10％來估算，並依照中央流行疫情指揮中心4月28日新聞稿宣布的方式，國小到高中階段每人2劑，大學以上每人3劑。

上述是以學生就讀學校所在縣市計算，例如北台灣的大專校院集中在台北市，台北市大專就配得多。各級學校加總下來，分配最多的是新北市（7.2萬劑），其次是台中市（7萬劑）、台北市（6.6萬劑）、高雄市（5.5萬劑）、桃園市（5.1萬劑）。

教育部指出，上述快篩試劑是提供師生隔離期間初篩、有症狀或自主防疫期間首次外出時使用。依照現行規定，學生在3＋4（3天居隔加4天自主防疫）期滿後次日，必須快篩陰性才能上實體課程。

教育部長潘文忠今天在立法院備詢時提到，除了上述50萬劑，今天也再獲得20萬劑，將用於確診數、居隔數較高的縣市，給予緊急的支援。

教育部今天稍晚告訴中央社記者，今天的20萬劑還沒配發到各縣市，因此暫無詳細數量，會依照各縣市疫情狀況調配。

根據教育部最新公布的各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年5月4日下午5時30分為止，共2萬4023名學生染疫，其中2萬3276例是本土案例（較昨天統計增3325例），747例是境外移入（較昨天統計未增加）。

另外，教育部截至今天下午3時統計，全國共371校全校暫停實體課程，1421校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。（編輯：陳清芳）1110504

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