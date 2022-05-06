因應國中會考 鄭文燦：國三生考前停課1週

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（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市長鄭文燦今天表示，因應國中教育會考將在5月21日登場，國三學生在會考前停課1週；居家隔離3+4方案有必要轉型成自主健康管理；5月11日、13日、14日有疫苗專案接種。

桃園市今天新增6271例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，國三學生在會考前停課1週，5月14日至20日停課，期間改採線上教學，有特殊原因必須要校的學生，會採取妥善安排。

鄭文燦表示，目前居家隔離3+4方案，要朝向自主健康管理的方向，有利於把公衛力量放在輕症在家的照顧，這部分的轉型，指揮中心應該會在下午做討論，市府也會據實表達地方的看法。

鄭文燦說，居家隔離的數量非常大，必須要以自主防疫以及自主健康管理的精神來加以轉型，這個轉型可能也是必要的。

鄭文燦也說，快篩實名制的數量應該要適當提高，尤其是偏鄉、原鄉只有1間藥局的部分；此外，在快篩試劑充足的情況下，應該開放量販店、藥妝店、超商等系統販售，讓民眾可以就近取得防疫物資。

針對防疫政策調整部分，鄭文燦表示，按照目前的實際情況，開出居隔單都已經是3天以後，因此電子圍籬是不需要設的，防疫關懷包在3+4的居隔方案也不需要，應該要集中力量照顧10+7的確診者。

鄭文燦說，在居隔單還沒開出來以前，市府採取彈性作法，輕症居家照顧所需要的物資跟快篩，以家庭為單位，每個確診者發1個防疫關懷包，裡面會包括5劑的快篩，提供同住的家人使用。

鄭文燦說，目前有約100個學校以及幼兒園全校停課中，學校部分一樣發給確診者防疫關懷包，居隔者就不發；居家隔離的部分，等中央拍板轉型成自主健康管理後，會按照新的規範來執行。

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鄭文燦也說，居家隔離通知書因為牽涉到請假、保險、理賠等，收到政府簡訊，其實就已經是合法的依據。

針對疫苗接種部分，鄭文燦表示，將在5月11日、13日、14日共3天進行莫德納以及高端疫苗的專案接種，有25個社區接種站同時開設，準備了超過9萬劑的疫苗，採取上午、下午全時段的方式接種，接種對象是18歲以上民眾，1至3劑都可以接種，年滿60歲以上（原住民50歲）的人可以使用免費愛心計程車，並可獲得禮券跟桃園好米。（編輯：張銘坤）1110506