中油：98汽油絕無添加較多溶劑 勿再流傳網路謠言

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（中央社記者曾智怡台北6日電）網傳98汽油銷售利潤較多，添加溶劑也比95、92多，使耗油量增加且引擎馬力變弱。中油澄清，各級汽油均依標準煉製程序生產，品質符合CNS國家標準規範，絕無98汽油添加溶劑較多情形，請民眾勿再流傳網路謠言，否則將予以究責。

中油今天發布新聞稿表示，中油是國內主要車用油品生產及供應者，對油品品質要求極為嚴格，煉製過程中透過各項品質檢驗嚴格把關，所供應的車用油品品質皆優於國家標準。

根據實際油品性能測試結果顯示，車輛引擎的進氣閥及供油系統清淨性佳，車輛排氣遠優於國家及國際管制標準，政府主管機關也會定期或不定期抽驗各加油站，以確保油品品質符合國家標準規範。

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中油指出，辛烷值是測定汽油抗爆震能力的指標，車輛引擎壓縮比高者，應採用較高辛烷值汽油，若車輛長期使用較低辛烷值汽油，愛車可能發生爆震、耗油及行駛無力等現象，造成引擎受損，建議車主應依據車廠的推薦、或參考車主手冊說明，使用適當辛烷值的汽油，以確保愛車正常運轉。

中油長期深耕國內油品市場，油品銷售市占率達8成；中油強調，未來會因應車輛引擎技術的進展與環保要求，與時俱進，持續精進油品品質。（編輯：蘇志宗）1110506