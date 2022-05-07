國中會考將至 高雄9日起各校國三可改線上教學

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）因應疫情升溫、國中會考即將到來，為降低考生試前到校染疫風險，高雄市政府今天宣布，9日起各校可自行決定是否對國三生改用線上教學，且若考生想請假不到校，應彈性准假。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）升溫，不少國三生家長擔心疫情影響孩子參加21、22日的國中教育會考。高雄市政府日前宣布，國三生在考前一週（16日起）全面調整為線上教學，可採同步、非同步或混成線上教學等方式。另考量部分家庭需求，對於仍須到校的學生，請學校仍須妥為規劃與照顧。

高雄市教育局今天再發布新聞稿表示，視個別家庭、學校情形，放寬學習方式，讓所有應屆考生能充分在考場上發揮國中3年所學，獲得健康與安全上最高保障。

教育局說，考量國三學生已完成畢業考，為避免學生因遭匡列隔離（天數為10天）影響應考，9日到13日間，各國中能以「全三年級」為單位，經學校防疫專責小組會議討論後，進行線上教學，起始時間由各校自主決定。

此外，考量學生及家長自主應變與照護需求，教育局表示，國三學生若在9日至13日間需要請假不到校，學校也應尊重學生個別狀況彈性准假，不列入出缺席成績計算。

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教育局表示，種種彈性因應措施都是希望降低接觸風險，讓考生順利應考。教育局也提醒考生、考場監試人員，務必留意自身健康，加強落實防疫措施，同時避免非必要的高風險群聚活動，降低外出移動需求，以順利完成考試。

市府昨天表示，共有4055名師生因疫情正在隔離。為平衡同時有學生在家中或課室學習的情況，高雄市長陳其邁指示教育局備妥校園線上線下混成學習方案，隨時配合學生需要啟動，助學習不中斷。（編輯：郭諭儒）1110507