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國中會考19.9萬人報名 170名試務人員入闈14天

2022/5/9 16:43（5/9 17:21 更新）
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教育部表示，國中教育會考170名試務人員9日入闈，將展開14天的組題、印卷、分卷等工作。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月9日
教育部表示，國中教育會考170名試務人員9日入闈，將展開14天的組題、印卷、分卷等工作。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月9日
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（中央社記者許秩維台北9日電）教育部今天表示，國中教育會考共19.9萬人報名，170名試務人員今天入闈，將展開14天的組題、印卷、分卷等工作，大陸考場會考比照去年，與補考一起辦理。

教育部今天發布新聞稿指出，今年國中教育會考將於5月21日、22日舉行，各學科專家、測驗專家、組題人員、各學科印卷召集人等相關試務人員共170人，於今天進入國家教育研究院台中院區國中教育會考印卷分卷闈場。

今年國中會考全國18考區及大陸考場共19萬9318人報名，全國18考區設置232個考場，下設6263個試場，包含金門、馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島等離島；因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年大陸考場會考將比照110年，與會考補行考試一起辦理。

教育部表示，在實施各項防疫措施前提下，國中會考英語（聽力）照常施測，考試科目包含國文、英語（閱讀及聽力）、數學、社會、自然及寫作測驗，除了寫作測驗只考1題作文、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考科均為4選1的選擇題型。

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為配合防疫，全國試務會提醒考生全程佩戴口罩及入場量體溫，故意不配合者，禁止進入考場；考試開始後，考生配合監試委員核對資料時，可暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回，屢經勸導仍故意不佩戴或不配合查驗身分者，該科不予計列等級或級分。

教育部呼籲，各界於5月21日、22日國中教育會考辦理期間，避免在考場附近舉行集會、遊行、民俗慶典、體育競賽等各類活動；若無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材並降低音量，同時應維護交通順暢，讓考生順利考試。（編輯：張雅淨）1110509

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