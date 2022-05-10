指揮中心研議醫院皆備專責病房 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）COVID-19本土疫情持續，為維持醫療量能，指揮中心今天開會研議所有醫院開設專責病房，另外孕婦口服藥物使用標準放寬同步討論，指揮官陳時中下午2時說明最新疫情及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增4萬263例本土個案，新增52中症、19重症，12例死亡個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，連續2天本土病例下降，約減少9%，研判可能與放假效應有關，採檢人數減少，確診數隨之下降，「確診數是稍微低估」。

昨天新增國內年紀最小重症個案，為8個月大的女嬰，無慢性病史，因COVID-19感染併抽搐、低血壓，正在加護病房使用呼吸器和藥物治療，女嬰最新病況將是今天記者會關注焦點之一。國內至今累計2名1歲以下嬰兒重症，另一人為5月2日公布的10個多月大女嬰。

國內COVID-19疫情持續，近日出現一名新北市孕婦染疫後母嬰雙亡，醫學會希望放寬染疫孕婦用藥標準，指揮中心今天將與專家開會。另外，也會邀集各醫院與相關協會開會討論維持醫療量能新模式，初步規劃讓所有醫院備有專責病房，不再集中收治。

國內現階段COVID-19確診認定標準為病毒核酸PCR檢驗陽性，大量民眾前往醫院急診採檢PCR造成急診壅塞，影響重症醫療量能，國內目前PCR採檢地點不足，指揮中心將透過地方積極布建社區篩檢站，預計一週解決問題，屆時研擬不再讓急診執行非必要篩檢，相關規劃備受矚目。

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根據指揮中心統計，截至5月8日，本土確診個案有32萬9965人為輕症或無症狀個案、占99.76%，中症累計658例、占0.20%，重症累計119例、占0.04%，中重症累計159例解除隔離。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：管中維）1110510