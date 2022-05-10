新北市府：九宮格匡列參考用 是否停課授權學校

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（中央社記者沈佩瑤新北10日電）新北市長侯友宜今天表示，教育部國高中停課九宮格新制參考用，授權學校以確診個案移動過程是否有高風險、學生所受影響等從嚴判斷，該停課就停課，改採線上教學，不影響學習。

侯友宜上午到新北市板橋區視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫計程車隊整備情形，還送上營養品慰勞駕駛，感謝這段時間協助抗疫。

侯友宜聽完簡報後接受媒體聯訪指出，新北市已出勤150輛加強版防疫計程車及30輛一般防疫計程車，另再配有10輛復康巴士車型，每天平均共出勤800趟次，除提供防疫裝備、嚴格落實清消外，也要求駕駛要打滿3劑COVID-19疫苗。

侯友宜呼籲，自行快篩陽性等情況民眾，可以自行前往或由親友載送去採檢，讓有需要的人搭乘加強版防疫計程車，使資源有效利用。

媒體詢問，教育部日前宣布國高中自8日起全班性停課措施取消，確診2天內曾到校上課，所屬班級座位九宮格同學實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑，新北市如何執行。

對此，侯友宜指出，「實務上很難達成」，因為1個班級很難確保孩子不會走動，因此新北市完全授權學校，一旦出現確診個案就啟動以班級為單位、甚至班級及班級間是否有互相活動等，從嚴判斷。

「教育部的九宮格只不過參考用。」侯友宜表示，最重要還是實際學生在班級所受影響作為停課標準，以確診個案在移動過程中是否增加高風險為依據，只要學校認為該停課就停課，改採線上教學，不會影響學習。

針對亞東醫院宣布即日起至6月30日停止夜間門診，侯友宜指出，停止夜診不代表醫療不做，而是改為遠距醫療，並將醫療量能分配到現階段最重要的防疫中。

侯友宜表示，新北市所有醫院在新北市衛生局指導下，彈性依照醫院屬性、特性而自主應變，做好面對Omicron病毒來勢洶洶的萬全準備。（編輯：戴光育）1110510