洗腎病患快篩負擔大 研擬調整篩檢頻率

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洗腎病患每週3次洗腎，次次都需出示快篩陰性證明，指揮中心研擬調整篩檢頻率。圖為民眾11日在台北市文山區一家藥局外排隊，等待購買實名制快篩。中央社記者郭日曉攝 111年5月11日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北11日電）洗腎病患每週3次洗腎，次次都需出示快篩陰性證明，長期下來恐造成病友取得快篩負擔大增，指揮中心研擬調整篩檢頻率，若繼續沿用嚴格規定，將確保洗腎患者取得足夠快篩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，快篩用量大增，雖然中央推出快篩實名制，確保民眾購買快篩，但有洗腎患者家屬反映，病患每週須洗腎3次，若每次除患者本人，再加上1名陪病家屬陪同就醫，兩人一個月要快篩24次，但快篩實名制每輪只有5劑，長期下來恐造成負擔。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，據中央規定的快篩實名制以1人份為5劑快篩試劑而言，一般民眾取得快篩後，大多是以備不時之需，運用時機較少，但洗腎患者一週需要洗腎3次，每次前往洗腎中心都要快篩，一包5劑很快就會不夠用。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這波本土疫情之中，發現洗腎患者染疫數量偏多，為及時找出確診病患，避免傳染其他洗腎患者，才和相關醫學會制定篩檢規定，將與腎臟醫學會討論篩檢頻率是否調整；陳時中強調，若繼續沿用嚴格規定，將幫助洗腎者取得足夠快篩，確保不影響療程。

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據指揮中心統計快篩試劑實名制數據，今天可販售機構共有4963家，截至中午已售出20.5萬人份，陳時中表示，今天快篩實名制售出速度比較慢，但售出份數沒有減少。截至5月11日已累計售出493萬人份。

另外，國內COVID-19本土疫情升溫，國內近期每日約新增300名孕婦確診COVID-19，婦產科醫學會呼籲建立孕婦輕中重症分流指引，羅一鈞表示，今天下午將與婦產科、兒科醫學會開會討論分流指引，14日將討論孕產婦分流治療教育課程。（編輯：張芷瑄）1110511