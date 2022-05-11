中市兒童疫苗校園開打 同意接種率28.52%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市長盧秀燕11日表示，根據教育局統計，這波國小6至12歲同意在校接種莫德納疫苗第1劑的學生共3萬6756人、同意到醫療院所施打共8448人，累計願意施打人數為4萬5204人，同意接種率為28.52%。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市兒童疫苗今天起在校園開打，市長盧秀燕表示，國小6至12歲同意在校接種莫德納疫苗第1劑及同意到醫療院所施打的人數為4萬5204人，同意接種率為28.52%。

台中市政府下午召開流行疫情指揮中心防疫記者會，盧秀燕在會中表示，台中市今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案新增3356例，按照中央預估，這波疫情的高峰，可能就在下週，還是請市民多多留意自己與家人的健康情況。

台中市兒童疫苗今天起開打，盧秀燕指出，衛生局安排醫療院所到東勢區中科國小、石角國小、太平區東汴國小為學生施打疫苗，上午實際施打人數為27人，疑有暈針情形者有1人，經稍作休息後症狀已緩解，另馬上請疫苗假人數計有2人，明天市區會有更多學校加入疫苗施打的行列。

由於疫情因素，盧秀燕說，台中市校園目前不對外開放，家長不能入校陪同小朋友，改由學校志工及老師陪同安撫，過程順利。消防局也加派人力及救護車輛待命，也請學校特別留意學生的情況，如果學生在接種疫苗後產生嚴重不良反應，可立即聯繫通報送醫。

根據教育局統計，盧秀燕表示，這波國小6至12歲同意在校接種莫德納疫苗第1劑的學生共3萬6756人、同意到醫療院所施打共8448人，累計願意施打的人數為4萬5204人，同意接種率為28.52%。

教育局指出，這次中央安排國小學生施打疫苗是6至11歲， 學校如有滿12歲的學童，因其施打劑量為成人劑量，與6至11歲學童的兒童劑量不同，依照中央指引，學校及醫療院所採分流方式施打，確保學童接種劑量正確。（編輯：卞金峰）1110511