北市16至29日校外教學畢旅全暫緩

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）北市府宣布，因應COVID-19疫情，北市所有學校校外教學、畢旅等暫緩辦理至29日，國小校慶暫緩；此外北市聯醫婦幼院區急門診由18歲改成給12歲以下兒童使用。

台北市長柯文哲今天下午至木柵機廠車來速篩檢站視察並召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會。

柯文哲表示，明天開始，台北市立聯合醫院婦幼院區親子急門診，原先開放給18歲以下兒童與青少年，改成12歲以下兒童，其他人可至其他醫院的急門診。

柯文哲指出，許多中學生可能都比父母高大、已不用看小兒科，加上北市防疫急門診的9390人次量能中，保留給兒童的只有120人次、資源寶貴，因此保留給12歲以下小朋友使用。

在校園防疫部分，副市長蔡炳坤說明，從16日至29日北市所有學校校外教學、畢業旅行等全部暫緩；校慶部分，國小暫緩、國高中維持現況但要加嚴措施，而跨校性大型活動、校園場地開放、體育競賽等，同樣是國小暫緩、國高中加嚴等。

此外，因應國高中九宮格停課爭議，蔡炳坤表示，除了九宮格匡列以外，北市放寬脫口罩15分鐘以上的班級可全班停止實體到校、採遠距教學。

在6至12歲學童接種莫德納疫苗方面，統計至昨日，符合資格的12萬8342名學生中，2萬9008名學生有意願接種，約23%。北市啟動3種模式接種，包含進行中的到校接種、各大醫院特約門診及北市預約系統，已有千人預約完成，估計5月底前可完成這一波莫德納接種。

在校園快篩劑部分，蔡炳坤指出，教育局已自購100萬劑，上週到貨20萬劑，2至8日發放25萬8695劑，9日中央給的30萬劑，就是補回這些教育局先發出去的量，而10日也把這30萬的快篩，視學校需求發出28萬多份。而北市自購還沒來的部分已請廠商盡快提供。（編輯：張銘坤）1110511