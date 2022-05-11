桃園長幼PCR三合一綠色通道 將擴大實施放寬年齡

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（中央社記者葉臻桃園11日電）今天是桃園市「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」實施首日，市長鄭文燦表示，由於成效佳，將擴大實施，年齡範圍也會擴大，醫院的部分會評估加入，並增設2處社區採檢站。

鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，桃園市今天新增9751例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，預計明天就會超過1萬例，必須擴大服務能量。

鄭文燦說，今天起實施的「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，在桃園區中路採檢站、中壢區龍岡採檢站，分上下午時段優先提供3歲以下幼兒及75歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」服務，目前看起來效果不錯。

鄭文燦說，將擴大實施「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，增加站點，年齡範圍也會擴大，醫院的部分，正在評估是否比照社區接種站開設分流的綠色通道，會與醫院密切溝通。

鄭文燦也說，桃園目前有7處社區採檢站，其中巨蛋採檢站是快篩陽性的專用站；由於目前社區採檢量能比較擁擠，將再增設2處社區採檢站，位於龍潭區以及大園、觀音區的交界。（編輯：張銘坤）1110511