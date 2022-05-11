曾銘宗稱為選舉鋪路 陳時中：如此影射大可不必

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北11日電）立法院國民黨團總召曾銘宗今天指出指揮中心指揮官陳時中將「落跑」，為選舉鋪路。陳時中表示，沒有所謂落跑，他在指揮官位置上盡心盡力控制疫情，如此影射大可不必。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，國民黨團總召曾銘宗今天質疑衛福部長陳時中，在4月底疫情嚴峻時還跑攤鋪路選舉，最近更透過醫療界掌握的消息得知陳時中「要落跑了」。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，「沒有所謂落跑的講法」，他在指揮官的位置上就盡心盡力地做，過去2年來是這樣，未來幾個月也是，把疫情控制住才是最重要的事，直言這樣的影射大可不必。

陳時中也指出，目前疫情規模對他而言比較重要，沒空談選舉的事，目前當務之急是把疫情控制住、生活回歸正常；對於有機會出選台北市長的台北市副市長黃珊珊、國民黨立委蔣萬安相繼確診，陳時中則祝他們早日康復。

根據衛福部先前評估，5月11日確診病例恐達7.5萬例，但今天僅5.7萬例，是否代表疫情高峰會延後到來。

陳時中說，預估病例數都是以數學模型推估，不可能每天都很準或掌握確切原因，只能根據推估數字預作準備，這陣子國內疫情正在經歷重大轉型期，把轉型管理做好是目前努力的重點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

隨疫情升溫，有醫師建議防疫層級應提升至2.5級或3級警戒。陳時中說，Omicron疫情發生後，防疫警戒就不再分級，疫情看來沒有爆衝的跡象，人民自主防疫行為也達到公衛效果，防疫上不用太過擔心。

陳時中指出，目前整體疫情控制共分3大類，首先是社會大眾自主性實施公衛手段防疫力量，其次是疫苗形成的人工防疫力量，第3是自然感染形成的保護屏障，只要疫情不爆衝、醫療量能可銜接、藥物使用順暢，都沒打算加嚴管制。（編輯：陳政偉）1110511