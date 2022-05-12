鋒面近天氣不穩定 午後留意局部大雨

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（中央社台北12日電）中央氣象局指出，今天受到鋒面接近影響，天氣不穩定，中午過後中部以北、東北部及東部出現短暫陣雨或雷雨的機率將明顯提高；白天沒下雨時，較為悶熱。

氣象局表示，今天上半天各地雖大多為多雲，降雨機率較低且也比較局部一些，但中午過後中部以北、東北部及東部出現短暫陣雨或雷雨的機率將明顯提高，其它地區也會有局部降雨，午後各地山區並有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，晚上以後各地仍是容易下雨的天氣，並且中部以北及東北部也有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風等現象。

氣溫方面，各地白天高溫攝氏28至31度，沒下雨時較為悶熱；至於夜晚清晨低溫約22至24度。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏南風，竹苗以南地區仍位於迎風面，擴散條件較佳；北部地區位於下風處，污染物稍易累積；清晨及夜晚金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1110512