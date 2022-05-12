更多編輯台推薦新聞：
韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡
生活

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》地緣政治緊張等4大風險影響 央行：全球高通膨恐更持久
首頁 / 生活

鋒面近天氣不穩定 午後留意局部大雨

2022/5/12 08:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中央氣象局指出，今天受到鋒面接近影響，天氣不穩定，中午過後中部以北、東北部及東部出現短暫陣雨或雷雨的機率將明顯提高；白天沒下雨時，較為悶熱。

氣象局表示，今天上半天各地雖大多為多雲，降雨機率較低且也比較局部一些，但中午過後中部以北、東北部及東部出現短暫陣雨或雷雨的機率將明顯提高，其它地區也會有局部降雨，午後各地山區並有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，晚上以後各地仍是容易下雨的天氣，並且中部以北及東北部也有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風等現象。

氣溫方面，各地白天高溫攝氏28至31度，沒下雨時較為悶熱；至於夜晚清晨低溫約22至24度。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏南風，竹苗以南地區仍位於迎風面，擴散條件較佳；北部地區位於下風處，污染物稍易累積；清晨及夜晚金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1110512

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族