北市各校畢業典禮2方式 全線上或實體分班分時分流

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北市副市長蔡炳坤今天表示，各校現在都在籌備畢業典禮，但因COVID-19疫情，可採全線上或實體分班分時分流辦理，不開放外賓。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。副市長蔡炳坤表示，高中職6月6日、國中6月14日、國小6月17日開始陸續要辦畢業典禮，因應疫情可採2方式舉辦，希望各校邀集家長會教師會等討論。

一則為全部線上舉辦，二為各校依規模彈性安排學生以分班分時分流等實體規劃，輔以教室攝影鏡頭或線上同步，讓學生家長線上觀看，校園不開放外賓。

此外，觀光傳播局辦理的長青樂活遊台北及市政參觀團活動，29日前暫緩辦理，每兩週滾動式檢討。

在疫苗接種部分，蔡炳坤指出，北市第12期疫苗預約有17及18日兩天，23至29日接種；65歲以上長者要打第4劑的話，跟第3劑需間隔5個月（150天），可容許4天的彈性寬限期，且在5月底前長者不管打第幾劑，仍有新台幣1000元禮券可拿。（編輯：張銘坤）1110513