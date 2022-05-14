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桃園9社區採檢站 5/17起設長幼通道、年齡擴大

2022/5/14 16:11
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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市長鄭文燦今天表示，「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」將在5月17日起擴大實施，於9處社區採檢站全面設置，適用年齡範圍也擴大到6歲以下的幼兒以及65歲以上的長者。

桃園市今天新增9482例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，針對學齡前兒童（6歲以下）就醫的綠色通道（防疫急門診），目前有3家醫院投入開設，包括了衛生福利部桃園醫院、龍潭國軍桃園總醫院、榮總桃園分院。

鄭文燦表示，目前桃園有9個社區採檢站，其中已有2站有「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，提供3歲以下幼兒及75歲以上長者PCR採檢、醫生看診、拿藥的三合一服務。

鄭文燦表示，由於運作情況良好，17日起9個採檢站都會設置「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，年齡的範圍也擴大到6歲以下的幼兒以及65歲以上的長者。

鄭文燦表示，希望藉此降低醫院的量能負擔，那也讓醫院跟社區的採檢站可以分流；目前桃園市的醫院及社區、診所採檢站共有30處。

鄭文燦表示，5月份開始實施自主疫調，由於中央資訊系統有些狀況，造成上傳審查速度比較慢，經過市府積極協調，民眾會在這3天收到電子版的居家隔離通知書以及手機簡訊；下週會再開設社區接種站，提供莫德納和高端疫苗。（編輯：張銘坤）1110514

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