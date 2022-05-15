研議口服藥綠色通道 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）國內COVID-19本土疫情持續，指揮中心今天將與地方討論口服藥綠色通道，加速確診者用藥等受到矚目，下午2時記者會將說明最新疫情概況及防疫相關事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增6.3萬例COVID-19本土病例，與昨天少約2%，近日持續出現類似狀況，值得持續觀察；死亡增40例、中重症增130例；死亡個案中有3例不到50歲，中重症個案則有39例從未打疫苗。

單日確診病例已連續多日突破6萬例大關，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，13日共開立1419份COVID-19口服藥創單日新高，也正研議綠色通道，例如先發處方證明、待PCR陽性可直接領藥，今天將邀地方政府討論。

國內COVID-19疫情嚴峻，為強化篩檢量能、紓緩急診人潮，行政院指示中央在雙北、基隆、桃園加開9處大型PCR篩檢站。陳時中公布9處站點和負責醫院，預計每站每天可提供500至1000件採檢量能，最新布建狀況受關注。

本土疫情預估5月中旬進入高峰，單日新增病例上看10萬例或更多，根據指揮中心統計，今年1月以來，輕症、無症狀個案累計60萬7801例、占99.79%，中症累計1051例、占0.17%，重症累計269例、占0.04%。

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本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。

指揮中心昨天宣布，5月16日起開放接種第2次COVID-19疫苗追加劑，接種對象包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，降低染疫後的中、重症風險。（編輯：管中維）1110515