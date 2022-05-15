脫口罩致同事持剪刀爭議 公路總局：未發生攻擊

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）公路總局傳出有人不滿同事脫口罩，持剪刀及揮巴掌爭議，公路總局今天澄清，未發生攻擊事件，是肢體動作的誤解。

公路總局說，目前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，同仁進辦公室除了用餐外，都會戴口罩，5月初有同辦公室同仁看到另一名同事脫口罩，引發爭議。

公路總局說，經進一步了解，爭議是因不滿同事脫口罩的同仁以剪刀握把敲擊隔板引起，根據其他目擊者的說法，雙方都有拿剪刀，但皆無發生攻擊情形。

公路總局說，當事人一方表示是要拍肩膀安撫，但對方跳開了，另一方則覺得有被打到，其他目擊者並沒有發現有揮巴掌的動作，可能是雙方肢體動作上的誤解。

公路總局已將這起爭議通報政風及人事單位，因發生爭議的雙方都表示不願追究，目前僅請主管多加關注雙方在辦公室的情況。至於是否會影響考績等評核，需要視雙方後續的情況以及全年度的工作績效評估。

至於是否會調整雙方工作內容，公路總局說，主要還是看當事人的工作表現及意願。目前還是先請單位主管關懷雙方的工作情形為主。（編輯：方沛清）1110515