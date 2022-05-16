花蓮台中南投防豪雨 合歡山累積雨量逾134毫米

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氣象局16日發布豪雨特報，花蓮、台中及南投可能有局部大雨或豪雨發生。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天發布豪雨特報，花蓮、台中及南投可能有局部大雨或豪雨發生，另外北北基等8縣市防大雨。今天截至下午3時，累積雨量以合歡山134.5毫米最多。

中央氣象局下午發布豪雨特報，水氣偏多，今天花蓮縣、台中市及南投縣山區可能有局部大雨或豪雨發生，嘉義、雲林、北部山區及基隆北海岸亦有局部大雨發生，連日降雨，山區注意坍方、落石。

豪雨特報地區為台中市、南投縣、花蓮縣；大雨特報為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣。

根據氣象局網站，今天截至下午3時，累積雨量以花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界（合歡山）134.5毫米最多，累積雨量前3名都在南投縣；前10名另外包含台中、新北等地區。

氣象局說明，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：張雅淨）1110516