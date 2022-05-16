16縣市豪大雨特報 合歡山累積雨量破200毫米

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央氣象局指出，16日鋒面位於巴士海峽，且水氣移進台灣上空，雨勢明顯；由於東北季風持續影響，各地天氣偏涼，北部及東北部白天高溫僅攝氏18至20度。圖為16日上午台北市太平市場，民眾撐傘外出採買。中央社記者趙世勳攝 111年5月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今晚更新豪雨特報，花蓮縣、台中市及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，北北基等13縣市防大雨；今天截至晚間8時10分，累積雨量以合歡山202.5毫米最多。

中央氣象局晚間持續更新豪雨特報，今天花蓮縣、台中市及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗至嘉義、台東（蘭嶼）、基隆北海岸地區及台北市、宜蘭、高雄山區亦有局部大雨發生，連日降雨，山區注意坍方、落石。

豪雨特報地區為台中市、南投縣、花蓮縣；大雨特報地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、高雄市、宜蘭縣、台東縣。

根據氣象局網站，今天截至晚間8時10分，累積雨量以花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界（合歡山）202.5毫米最多，累積雨量前3名都在南投縣；前10名另外包含台中、高雄等地區。

氣象局說明，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：張雅淨）1110516