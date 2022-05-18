年滿65歲快篩陽即確診實施首日 陳時中下午說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北18日電）國內COVID-19疫情嚴峻，為加速染疫長者投藥、降低重症風險，今天起65歲以上長者只要快篩陽性，經醫事人員確認即為確診。指揮中心指揮官陳時中下午2時將說明首日實施情形。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，昨天新增6萬5794例COVID-19本土病例，中症增22例、重症增39例，其中38人死亡；另增39例境外移入病例。

值得注意的是，近日死亡個案以高齡長者居多且多有共病，指揮中心宣布今天起，65歲以上長者無論是否為居家隔離、居家檢疫或自主防疫對象，只要快篩陽性，經醫事人員確認即為確診，盼加速染疫長者使用口服藥速度、降低重症死亡風險。

據指揮中心統計，昨天共開出超過3000人份的COVID-19口服抗病毒藥物，創下單日新高，給藥速度明顯加快，國內藥物整備充足，近期也再加購瑞德西韋注射劑，下一批將於近日到貨。

在兒童疫苗接種方面，首批政府自購的輝瑞兒童疫苗16日抵台，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，將力拚一週內完成檢驗封緘，目前正由教育部調查接種意願，實際開打時程未定。

國內連6天本土新增個案維持在6萬例，外界關注是否意味台灣疫情已達頂峰、可討論調降等級。指揮中心指揮官陳時中認為，這樣看太樂觀，必須再多觀察幾天才知道，無論是開放觀光旅遊還是降低傳染病等級，時機都還沒到。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為強化分流，把病床留給真正需要的病人，陳時中昨天也宣布調整輕重症分流收治原則，僅中重症及未滿3個月發燒嬰兒需住院，長者、3個月到12個月發燒嬰幼兒、孕婦等高風險對象，則改為入住加強版集中檢疫所或加強版防疫旅館。

指揮中心4月底實施快篩實名制，截至目前累計賣出695萬人份，相當於3475萬劑家用快篩試劑，由於近日完售速度漸緩，甚至出現剩餘量，最快下週將啟動第2輪快篩實名制，相信民眾的需求會漸獲滿足。（編輯：張芷瑄）1110518