減防疫照護損失 專家建議快篩結合流感化自我監測

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（中央社記者許秩維台北18日電）台大公衛學者陳秀熙今天表示，為避免防疫照護損失，減少直接及間接的COVID-19超額死亡，建議5至6月滾動式修正，以快篩結合流感化自我監測，減少醫療部門檢驗需求。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，提到WHO（世界衛生組織）示警，因COVID-19流行導致醫療量能緊縮，民眾無法預防和治療其他非COVID-19疾病，可能造成其他間接死亡。

觀察台灣今年4月28日至5月15日資料，陳秀熙指出，70歲以上COVID-19通報死亡已高於同期的全死因背景死亡率，也就是目前通報的COVID-19死亡中，53%來自COVID-19感染的直接死亡和醫療量能緊縮造成的間接死亡，如何避免後續直接及間接的COVID-19超額死亡，是當前重要議題。

陳秀熙表示，感染Omicron變異株者，大部分屬於無症狀或輕症感染，除了高危險群外，多數皆會自動康復，而疫苗則有助於降低感染後產生重症或死亡，但要注意醫療照護量能一旦緊縮，可能影響到高危險族群的死亡，造成COVID-19通報死亡率高於全死因背景死亡率的防疫照護損失。

為避免防疫照護損失，陳秀熙認為，應以快篩結合流感化自我監測，並從醫療機構逐漸轉往社區基層，減少醫療部門檢驗量能的需求，最後賦予個人自我監測能力，回到流感化監測，這些滾動式修正必須在5到6月間完成，且需要修正傳染病防治法來支持其合法性。

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陳秀熙也建議，在防疫政策上，快篩試劑要足夠、精準並搭配自我監測，抗病毒藥物要及時投藥且快速有效率，並加強第3劑、第4劑和兒童疫苗施打；醫療供給量能應精準調適，教學醫院、區域醫院、地區醫院或基層醫療都要精準調整急診、住院、加護病房的量能。

至於衛生防疫單位，陳秀熙認為，要減低無症狀、輕症耗用的行政量能，修正無症狀與輕症個案通報、居隔、檢疫、隔離治療等措施；民眾則要落實自我監測、增加抗病毒藥物使用認知，而民眾在心理調適和健康識能上的提升會決定疫情流行持續多久，民眾調適越好，返回新常態生活越快，流行也會結束得更快。（編輯：陳仁華）1110518