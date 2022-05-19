更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金管會：房貸車貸卡費可申請緩繳3至6個月 延長至明年6月底
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展8/222

陳時中：醫療量能絕無崩潰 區域聯防啟動調度

2022/5/19 16:42（5/19 17:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心指揮官陳時中19日表示，目前醫療絕對不到崩潰的階段，區域聯防已啟動調度。圖為17日民眾進出高雄市民生醫院一景。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官陳時中19日表示，目前醫療絕對不到崩潰的階段，區域聯防已啟動調度。圖為17日民眾進出高雄市民生醫院一景。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北19日電）COVID-19疫情嚴峻，有民眾質疑醫療量能崩潰。指揮中心指揮官陳時中今天強調，目前醫療絕對不到崩潰的階段，說崩潰有點危言聳聽，強調區域聯防已啟動調度。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，隨確診病例數攀升，重症、死亡個案也與日俱增，近日有高齡患者快篩陽性去做PCR，卻被晾在急診室外10幾個小時才獲安置，家屬質疑醫療量能崩潰。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，類似狀況應該是個案，會請各醫院了解狀況、儘早安置，但他強調，台灣目前的醫療狀況絕對不到崩潰的階段，說崩潰未免有些危言聳聽。

陳時中說，據統計，目前台北市與新北市的專責與負壓病房空床率約30%、北區約40%、整體約50%左右，顯示雙北的病床確實相對少，但區域聯防都在進行當中，會根據實際需求做更好的調配。

住宿式長照機構群聚感染疫情頻傳，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，據最新統計，目前住宿式長照機構共665家出現疫情，包括1958名工作人員染疫，以及4268名住民染疫。

有媒體詢問長照機構住民染疫死亡狀況，以及是否曾用口服藥。羅一鈞說，第一時間接獲死亡通報時，其實看不出是不是長照住民身分，必須細究通報來源、病歷等資料。

羅一鈞指出，最近為了降低醫護負擔、加速口服抗病毒藥給藥流程，已鬆綁開藥通報等相關時效限制，也簡化流程，因此目前暫時沒有相關死亡、使用口服藥的統計數據，希望過陣子再以更簡便、不增加第一線負擔的方式提供統計數據。

有民眾打完第3劑莫德納疫苗後頭痛半年，外界好奇是否算疫苗副作用的一種。羅一鈞說，造成頭痛的原因很多，但疫苗一般來說並不是造成頭痛的原因，建議就醫請醫師研判，如果醫師懷疑和疫苗有關，還是可通報疫苗不良反應系統。（編輯：陳政偉）1110519

延伸閱讀
COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握兒童併發腦炎重症已3例 出現抽搐、意識不佳等6症狀快送醫確診者康復3個月內不會再被匡列 羅一鈞：有一定免疫力染疫住院限中重症及未滿3月嬰 長者孕婦住集檢所柯文哲：北市醫療資源還夠 高中以下停課2週有2困難
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀