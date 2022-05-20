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恆春大雨3小時累積200毫米 道路成泥流一度無法通行

2022/5/20 10:35（5/20 10:47 更新）
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受到南方雲系影響，恆春20日清晨5時下起大雨，3小時雨量就已突破200毫米，導致道路積水無法通行，水淹半個輪胎高，無奈騎士只能牽車度過泥流馬路。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月20日
受到南方雲系影響，恆春20日清晨5時下起大雨，3小時雨量就已突破200毫米，導致道路積水無法通行，水淹半個輪胎高，無奈騎士只能牽車度過泥流馬路。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月20日
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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）受到南方雲系影響，恆春今天清晨5時下起大雨，3小時雨量就已突破200毫米，導致道路積水無法通行，警方在現場管制引導，目前積水已逐漸消退。

根據中央氣象局資料顯示，全台雨量從今天凌晨0時累積至今天上午9時，前13名全落在恆春半島。貓鼻頭測站，居全台雨量之冠，累積突破231毫米，大坪頂居次228毫米。

恆春蘇姓民眾向中央社記者表示，清晨4時就聽見滴滴答答的雨聲，5時起大雨連續下了3個小時，像用倒的一樣，大雨下得令人心慌，幾乎無法再入睡，起床發現四處都積水，馬路變成泥流。

屏東縣政府警察局恆春分局發布訊息指出，恆春鎮南光路段道路因雨積水無法通行，到場協助管制及引導車輛改道，積水逐漸消退。（編輯：郭諭儒）1110520

中央氣象局說，恆春半島20日有局部豪雨或大豪雨發生機率，屏東有局部豪雨或大雨發生，蘭嶼及綠島有局部大雨發生。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局說，恆春半島20日有局部豪雨或大豪雨發生機率，屏東有局部豪雨或大雨發生，蘭嶼及綠島有局部大雨發生。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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