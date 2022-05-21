疫情可望緩步降溫？陳時中下午說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北21日電）國內COVID-19疫情延燒，昨天新增8.5萬例確診病例，比前一天略降。指揮中心下午2時將開記者會，由指揮官陳時中說明疫情狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，昨天本土新增8萬5720例確診病例，比前一天略減，中症增198例、重症增39例，其中49人死亡。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，各縣市確診數都下降，但要再觀察2天才能知道是否疫情高峰已過。

據統計，國內7名兒童重症中有3例併發腦炎，有醫師認為個案太多、不尋常，指揮中心近日將邀兒科醫師開會訂定共通性處理原則，例如兒童到院前緊急處置等，供醫護人員參考；24日起也將配送輝瑞兒童疫苗到各縣市，預計25日開打，一定夠小朋友用。

指揮中心目前開放居家隔離、居家檢疫、自主防疫、65歲以上民眾等4類對象，快篩陽性後可由醫師認定確診，陳時中指出，等行政流程順暢會再加開適用對象，以減輕PCR檢驗負荷並加速口服藥用藥。

陳時中說，前天共開立4336份COVID-19口服抗病毒藥，創單日新高，顯示流程越來越順暢。

除了打疫苗，有專家也認為染疫後可獲自然免疫力，且康復後3個月內可免再次隔離。但陳時中認為，避免染疫仍是最基本要求，並且要把3劑疫苗打好打滿，即便染疫也能降低80%以上重症死亡風險。

快篩實名制排隊熱潮漸緩，陳時中宣布今天起將對售罄的1728家據點多配約150人份快篩、偏鄉山地離島地區增配近400人份，避免民眾白跑一趟。

為加速居家隔離單開立，指揮中心推出新系統，未來確診者只要資料填寫正確，系統就會在5到10小時內開立隔離通知書，25日起數位證明平台也開放申請「接觸者隔離證明」。

此外，日前因家人確診遭居家隔離的指揮中心發言人莊人祥，今天將正式隔離期滿出關，可望重回下午的疫情記者會。（編輯：方沛清）1110521