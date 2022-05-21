成醫副院長：從沒說過要領保險才通報確診

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（中央社記者張榮祥台南21日電）國立成功大學醫學院附設醫院副院長林志勝說，從沒說過「要領保險才通報（確診）」，確診者通報是法定義務，他是說無症狀、無保險及未被匡列者，別急著都去看自己是否確診。

林志勝在成大COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫資訊平台開講影片昨天上網後，媒體報導「就算感染了其實也不需要通報，除非你要領保險金」引起諸多議論；成大下架影片後，今天重新上網。

林志勝於影片中表示，醫界對這病毒的了解是會一直變種，感染許多人，最終是流感化，幾乎不會從社會消失，沒人可逃過被感染，除非是天選之人的特別基因，但這是非常少數；既然沒人跑得掉，就不要緊張。

他說，感染完全陌生的病毒，首次最嚴重，讓感染者產生最大免疫反應，但第2、3次感染可能就變得較輕。

林志勝表示，絕大部分台灣人打過3劑疫苗，更多的人打完2劑，目前病毒症狀較輕，可把Omicron變異株想成是第4劑疫苗，即使打了3劑後還是確診，會產生非常長久的免疫。

他說，台灣當下醫療體系正在拯救中重症患者，中央流行疫情指揮中心每天公布的死亡病例，多數沒打過疫苗或未打滿3劑，還是不能放鬆，不能通通放手，須讓它緩慢、緩慢上升，醫療體系才不會被擊垮，大家戒慎而不必恐懼，只要跟著指揮中心指示，一定可平安度過。（編輯：李明宗）1110521