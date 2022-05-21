馬英九稱任內年年參加WHA 陳時中：不會矮化參加

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北21日電）對於前總統馬英九自稱任內年年參加WHA，衛福部長陳時中今天表示，台灣是地球村一分子，也有很多抗疫經驗可貢獻國際，但不希望矮化自己換取參加的機會。

第75屆世界衛生大會（WHA）將於22日登場，但台灣過去5年都未受邀參加，立陶宛國家廣播電視（LRT）今天在網站刊登衛生福利部長陳時中的投書，內容分享台灣的「科技防疫」經驗，並呼籲各界支持台灣參與今年的WHA。

有媒體詢問，目前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為何還分享抗疫經驗。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，台灣過去2年一再戰勝疫情，無論是整體染疫率還是致死率等防疫作為，都很值得各國學習，近日台灣疫情確實升溫，但這是與病毒共存的必經路程，而且目前疫情控制得宜，還是值得和世界分享。

陳時中說，近期向台灣詢問抗疫經驗的國家很多，希望世界有一個公平的平台，讓各界能夠互相學習，他自己也投書各國媒體爭取刊登機會，投書的媒體若刊登就代表認同。

對於台灣多年未受邀WHA，前總統馬英九稱他任內每年都參加，反駁台灣被中國打壓說法。

陳時中表示，台灣參加國際組織是本於參與、提高能見度的初衷，希望身為地球村一分子的台灣能夠貢獻自己的能力，不希望矮化自己換取參加的機會。（編輯：陳政偉）1110521