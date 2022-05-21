民眾接種疫苗踴躍 基隆大型施打站22日再開1天

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基隆市政府21日在基隆港務公司開設大型COVID-19疫苗施打站，因前往接種民眾踴躍，甚至連雙北民眾都到基隆打疫苗，因此市府宣布，施打站22日將再開設1天。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年5月21日

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（中央社記者沈如峰基隆21日電）基隆市長林右昌說，市府今天在基隆開設大型COVID -19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打站，因前往接種民眾踴躍，甚至連雙北民眾都到基隆打疫苗，因此施打站明天再開設1天。

基隆市政府發布新聞稿表示，市府今天在基隆港務公司開設大型疫苗施打站，一早就大排長龍。截至上午為止，接種疫苗人數共591人，其中基隆市民占約60%，外縣市民約40%。

林右昌透過新聞稿表示，由於台北市與新北市民眾在當地施打疫苗需「先預約，且有限名額」，遠遠沒有基隆「不限額，且隨到隨打」方便，所以很多雙北市民覺得基隆服務較好，因此特別到基隆施打疫苗。

至於有基隆市民認為，雙北民眾跑來基隆打疫苗，恐排擠基隆市民打疫苗權益。林右昌對此表示，基隆疫苗施打服務向來有口皆碑，從65歲以上長者免預約、免排隊造冊集中施打，到持續開設「免預約集中施打站」，許多雙北市民都很羨慕。

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林右昌認為，雙北民眾跑來基隆打疫苗，這是對基隆的肯定，應正向看待，大家齊心防疫，不需太計較。至於疫苗數量問題，一早衛生福利部疾病管制署也有看到雙北民眾湧入基隆打疫苗的新聞，基隆市衛生局會向疾管署再爭取撥補疫苗數量，請市民不用擔心。

林右昌說，由於今天民眾施打意願很高，為滿足民眾需求，市府立即協調醫院調派人手，並宣布在基隆港務公司開設的大型疫苗施打站，明天再加開1天，民眾同樣「免預約、隨到隨打」。（編輯：張銘坤）1110521