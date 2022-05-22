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汽、柴油價格不調整 95無鉛每公升維持31.7元

2022/5/22 12:28
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（中央社記者謝方娪台北22日電）國際油價波動上揚，台灣中油啟動雙重平穩機制，全額吸收漲幅，23日起國內汽、柴油價格不調整，發油量最大的95無鉛汽油每公升維持新台幣31.7元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28元。

台灣中油今天表示，受中國上海疫情趨緩、擬逐步解封及北半球即將進入夏季駕車出遊旺季等因素影響，國際油價上漲，本週浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲4.37美元，新台幣兌美元匯率升值0.02元，國內油價依公式計算漲幅為3.26%。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲5.1元及6.6元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各由中油吸收4.5元及6元；吸收後95無鉛汽油每公升仍高於30元，因此進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再由中油吸收0.6元。

因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各由中油吸收5.1元及6.6元，因此本週國內汽、柴油價格不調整。

累計2022年前4月，中油共吸收81.37億元。（編輯：蘇志宗）1110522

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中油吸收漲勢 汽、柴油價格不調整汽油下週估降1角 中油持續吸收國際漲勢中油續啟動雙平穩機制 16日起汽柴油各降1角
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