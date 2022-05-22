自小失怙仍自律精進 鄭淮光獲高雄慈孝家庭楷模

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）今年國三的鄭淮光自小失怙，但他努力充實自己，沒有補習在校成績也名列前茅，而且允文允武，寫文章投稿、參加繪畫比賽都有好成績，體育也難不倒他，榮獲高雄慈孝家庭楷模。

高雄大仁國中集中式藝術才能國樂專班、主修二胡的國三生鄭淮光，原本和奶奶、爸爸、媽媽及2名哥哥一家6口和樂生活，爸爸卻在4年多前檢查出癌末、沒能撐到鄭淮光的國小畢業典禮就離世。但鄭淮光深記著爸爸臨終託付的話，勤練樂器、精讀樂理，以市長獎之資從國小畢業，順利考取大仁國中國樂藝術才能班。

國中課業加重，第一次段考的英文聽力測驗，讓全班唯一沒有先修英語的鄭淮光相當挫折。但他不畏艱難，訂閱英語雜誌，自己查單字、聽光碟、讀原文小說，國二還鼓起勇氣報名參加2020ASEP亞洲學生交流計畫選手培訓，從旁聽生一路拚到晉升正式選手，與日本同學合作，用英語發表專題發表、參加競賽。

鄭淮光沒有參加補習，僅參加學校開設的免費晚自習，安排讀書時間全靠自己，段考成績仍屢獲全校第一，國三複習考更多次拿下「5A++」滿分滿點好成績。他說，自己無法分擔家中經濟，唯有精進充實自己，日後才有能力幫助家裡。

此外，他也與同學組隊參加「自然學科競賽」榮獲團體佳作，多次投稿文章作品、參加語文競賽獲得大小獎項，體育挑戰5000公尺長跑、跳繩、籃球90秒運球上籃，也都難不倒他。鄭淮光喜歡用繪畫思念曾是美術老師的爸爸，水彩作品「溫柔與堅定」獲高雄市學生美術比賽西畫類第2名。他說，爸爸的藝術天賦由他繼承，會帶著感恩的心持續揮灑屬於自己的創意。

假日，鄭淮光會陪母親探視獨居的外公和養護之家的外婆，平日也常與患有自閉症，有語言、人際、注意力不足等多重障礙的二哥聊天，協助二哥注意安全、提醒二哥疏忽的事情。他也善待其他特殊生，珍貴的畢業旅行期間自願與其他班級分組落單的特殊生同住一房。

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鄭淮光的克己與努力，讓他榮獲今年高雄市慈孝家庭楷模。大仁國中校長方靜慧接受中央社記者訪問表示，鄭淮光非常自律，會為自己訂定目標、奮力達成，「感覺得出來他很想讓在天上的爸爸放心」。

這週末鄭淮光也與其他國三生一起參加國中會考。方靜慧說，鄭淮光每次模擬考表現都很優異穩定，沒有失常過，這2天表現也很正常，有望拿下好成績，前往優秀的哥哥們沒選讀、鄭淮光心目中的第一志願高雄中學就讀。（編輯：黃世雅）1110522