早安世界》居家照護就醫限制放寬 快篩陽同確診明起納原民鄉、離島居民

快篩陽性視同確診適用對象再放寬，疫情指揮中心宣布，23日起原住民族地區及離島地區居民以家用快篩檢測呈陽性反應，可經醫師診斷後確診。（圖取自Unsplash圖庫）

居家照護就醫限制放寬 快篩陽同確診明起納原民鄉、離島居民

21日本土確診新增8萬4587例，有59人死亡、223例中重症。針對有些居家照護民眾同住家人都遭感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布放寬居家照護就醫限制，確診的同住親友可陪同確診者就醫，但須先與衛生局聯繫。為方便原住民族地區、離島地區居民診斷，快篩陽性視同確診的適用對象放寬，23日起原住民族地區及離島地區居民以家用快篩檢測呈陽性反應，可經醫師診斷後確診。對於本土確診病例連2天跌回8萬多例，陳時中分析，病例數沒有暴衝式成長代表疫情控制得宜，但若單日8萬至10萬例真是高峰，疫情恐拖得比較久。另外，染疫中重症病人住院期間生活起居全由護理師扛下，護理界抗議負荷過重，指揮中心將研議讓照服員在受訓後協助照顧確診者。（看完整報導）

三總開設松機篩檢站可看診領藥 快篩實名制第2輪擬延至6月

三軍總醫院21日在台北松山機場第二航廈外停車場設置大型社區篩檢站，提供「快篩陽」輕症及無症狀民眾採檢、看診、領藥，每天服務目標1800至2000名民眾，時間為週一至週日上午8時起至晚上8時止。行政院長蘇貞昌在疫情指揮官陳時中等人陪同下視察，同時也向雙北喊話，盼中央、地方合作打贏防疫最關鍵的一戰。有關快篩實名制販售排隊熱潮減退，陳時中表示，近日將針對完售的機構、偏鄉離島地區加碼配送，盼衝高快篩涵蓋率，第2輪可能延後至6月實施。（看完整報導）

猴痘全球疫情恐加速擴大 疾管署籲3症狀提高警覺

近期歐洲、美洲及大洋洲等國家發生猴痘疫情，累計87例病例。疾管署21日表示，感染猴痘可能出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，呼籲醫師提高警覺，發現疑似個案可比照天花採檢送驗。世界衛生組織20日召開緊急會議商討對策，歐洲官員警告接下來數月猴痘疫情恐加速擴大。疾管署副署長羅一鈞表示，國內尚無疑猴痘個案通報，且猴痘潛伏期約5天到21天，可望藉入境7天COVID-19居家檢疫強化監測。（看完整報導）

拜登尹錫悅聯合聲明：台海和平穩定攸關印太安全

美國總統拜登21日與南韓新任總統尹錫悅首度會談，會中就韓美同盟升級達成共識，並將為擴大聯合軍演重啟韓美擴大遏制戰略協議體，敦促北韓採取實質非核化措施。美韓會後聯合聲明指出，兩國都表達維護台灣海峽和平穩定的重要性，強調這是印太區域安全與繁榮的基本要素。在南韓之後，拜登預計22日到24日問日本，日媒報導，拜登訪日有意再度確認「擴大嚇阻」，有意向台灣民眾傳達強而有力的訊息。（看完整報導）

北京提升防疫上海加快復工 經濟學人：中國出口盛況受影響

近年中國經濟受惠於出口成長迅速而蓬勃發展，但英國「經濟學人」週刊近日分析指出，受到COVID-19疫情衝擊，西方國家需求放緩，中國出口的盛況已不復見。在上海，官方宣布隨著疫情降溫，22日起部分公車路線、地鐵等大眾交通運輸恢復營運，另擴大復工復產，加快復工證申請和發放速度。至於北京，社會面仍持續出現COVID-19病例，海淀區21日提升管控層級後，官方宣布22日起實施加強疫情防控4點措施，包括5個行政區實行居家辦公，其他區進一步降低到崗率，以減少人員流動。（看完整報導）

澳洲大選現任總理承認敗選 保守派10年主政告終

澳洲國會大選21日登場，總理莫里森在深夜承認敗選，他說：「我已經跟在野領袖、未來的總理艾班尼斯談話，恭賀他勝選。」在開出半數選票後，包括澳洲廣播公司在內的媒體都預測，在野勞工黨已經拿下距離過半僅數席之遙的72席，這代表澳洲在由保守派主政10年之後將出現新的政府。（看完整報導）

俄國飛彈摧毀烏東文化中心 澤倫斯基批邪惡愚蠢

烏克蘭當局20日表示，俄羅斯發動威力強大的飛彈攻擊，摧毀烏東剛修復完成的文化中心，造成至少8人受傷，其中包括1名女童。烏克蘭總統澤倫斯基稱此舉極為邪惡與愚蠢。白宮表示，美國總統拜登已經簽署對烏克蘭提供近400億美元援助的支出法案，其中約半數經費將用於支援烏克蘭軍隊對入侵的俄國軍隊作戰。（看完整報導）

桃園機場公司擬增資600億解財務困窘 行政院點頭

受疫情影響，桃機旅客人數崩跌，近3年累計虧損達113億元，未來還有第3航廈、第3跑道等支出。交通部次長祁文中21日告訴中央社記者，行政院原則同意分4年支持桃園國際機場股份有限公司增資新台幣600億元，讓桃機度過疫情困境，紓解桃機財務困難，目前只待完成行政程序。（看完整報導）

泰國公開賽今決戰陳雨菲 戴資穎盼耐心減少失誤

台灣羽球一姐戴資穎5月21日擊敗泰國名將依瑟農挺進泰國羽球公開賽決賽，22日將對上中國好手陳雨菲，這是兩人去年8月在東京奧運金牌戰之後首次碰頭。戴資穎說，陳雨菲是穩定的選手，失誤比較少，她希望自己更有耐心，減少失誤。（看完整報導）

射箭世界盃複合弓台灣混雙摘金 陳界綸：不到最後一箭不放棄

由世錦賽女團金牌得主黃逸柔和男子好手陳界綸聯手的複合弓混雙組合21日在射箭世界盃光州站複合弓金牌戰，以148比144擊敗愛沙尼亞選手拿下金牌。賽中一度因裝備問題意外射出6分箭的陳界綸說，這次比賽讓他對射箭完全改觀，真的必須盡全力到射出最後一支箭。兩人接受記者訪問時表示，雖然比賽中發生許多意外，但很高興能拿下金牌，笑稱這次比賽就像是一場「奇幻之旅」。（看完整報導）