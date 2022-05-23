全民快篩陽同確診26日上路？莊人祥：暫定時間

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北23日電）全民適用快篩陽視同確診措施，預計最快本週啟動，台北市副市長黃珊珊透露相關措施預計26日上路；指揮中心發言人莊人祥表示，還在規劃當中，這是暫定時間點。

黃珊珊今天下午出席COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專責天使誓師記者會後接受媒體聯訪，對於防疫急門診轉型時程表示，中央接下來即將宣布快篩陽視同確診措施，上午有向地方表示，預計26日上路。

針對新制上路時間點，莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時表示，全民適用快篩陽視同確診措施目前還在規劃當中，需要配合後續規劃事項進度，比如篩檢站轉型、醫療院所準備及資源盤點等，有關新制26日上路說法，這是暫定時間點。

面對全民快篩陽經醫師確診新制時程，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午也在疫情記者會中強調，新制上路後，PCR採檢勢必減少，領藥則會相對變多，人力配置將與現在不同，是否採取預約還需磨合，新制一定會等配套清楚再開始做，「不是想到就做，要有很多準備。」

對於外界好奇台灣快篩偽陽性狀況，陳時中說，在社區高染疫階段，並不用太擔心此問題，國內偽陽性比率很低。至於COVID-19是否應納入健保，將快篩等物資轉成處方，他表示，流行病列入健保牽涉修法，問題層面很複雜。

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隨著疫情持續，針對地方公費快篩試劑資源，中央將以各縣市人口總數15%計算，提供總數約350萬劑作為地方安全儲備量。陳時中表示，這些快篩是作為公務上使用，可根據地方需要臨時調配，「調配完要還」，盡量給予較大彈性。

另外，九合一大選年底登場，陳時中一直是外界口中的台北市長熱門人選之一。今天記者會中有媒體提問，民進黨新任台北市黨部主委出爐，由英系拿下，是否代表陳時中參選北市機率大增，可能在6月被提名；陳時中僅說，這要問黨部的人，他沒有參與。（編輯：張雅淨）1110523