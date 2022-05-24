輝瑞兒童疫苗配送首日 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）COVID-19本土疫情持續，今天起將配送輝瑞兒童疫苗到各縣市，中央多次強調疫苗數量一定足夠接種，相關規劃受矚目，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明疫情及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增6萬6247例本土個案，病例連續4天下降，但兒童死亡病例持續增加，新增2名病逝童及2名死亡待審個案，與鄰近國家相比兒童重症死亡數量多，如何提供染疫兒童最好的照顧，將是今天記者會關注焦點之一。

輝瑞兒童疫苗將於25日開打，今天起分2批疫苗配發到各地衛生局，第1批先配送40萬劑、第2批26萬劑，其餘10萬劑留在中央，根據施打狀況彈性配發，將以各縣市需求量的7成作為配送基礎。中央呼籲家長儘速讓5至11歲孩子接種疫苗，以利獲得保護力。

全民適用快篩陽視同確診措施，預計最快26日上路，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天表示，這是暫定時間點，目前還在規劃當中，新制需要配合後續規劃事項進度，比如篩檢站轉型、醫療院所準備及資源盤點等，配套規劃進度是今天記者會熱門話題之一。

根據指揮中心統計，今年1月至5月22日，本土輕症、無症狀個案累129萬278例、占99.77%，中症累計2173例、占0.17%，重症累計740例、占0.06%。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：管中維）1110524