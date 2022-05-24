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蔡炳坤PCR陽性確診 將持續線上上班

2022/5/24 19:09（5/24 19:14 更新）
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台北市副市長蔡炳坤24日確診。（中央社檔案照片）
台北市副市長蔡炳坤24日確診。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市政府繼副市長黃珊珊、市長柯文哲確診COVID-19後，副市長蔡炳坤也在今天PCR陽性，確定染疫。蔡炳坤說，他將持續每天線上上班，不同的是，終於可以暫時取下口罩。

蔡炳坤晚間在臉書發文表示，昨天吃完晚餐後，就感覺喉嚨有點癢癢的，以為是不小心著涼了，趕緊多喝溫開水、洗個熱水澡，早早就寢，結果半夜被不舒服的喉嚨叫醒，警覺地做了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩。

蔡炳坤指出，快篩結果出爐後，還以為是睡眼惺忪，眼花了，把一條線看成兩條線，再仔細端詳，才確定真的是陽性。

蔡炳坤表示，全民快篩陽經醫師看診後可視同確診的政策，最快26日才會實施，所以就依照現行SOP，預約上午的PCR檢測、裝好快篩試劑、聯絡防疫計程車，前往醫院採檢。

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蔡炳坤說，傍晚收到PCR陽性通知，確定開始進入7天居家隔離與7天的自主健康管理，他會與柯文哲一樣，每天繼續在線上參加或主持會議，唯一不同的是，他終於可以暫時取下戴了兩年多的口罩。

蔡炳坤今天下午在台北市防疫記者會上表示，他去醫院PCR時有看診並拿藥回來，目前已在宿舍一個人隔離，身體除了喉嚨不舒服外，其他都還好。（編輯：張銘坤）1110524

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