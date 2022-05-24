甲狀腺結節5％恐成癌 超音波AI判讀免扎針

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（中央社記者張茗喧台北24日電）全台每年有4850人新確診為甲狀腺癌，醫師表示，甲狀腺結節約有5％可能惡化成癌，男性、家族史等8大危險族群要注意，目前除了穿刺檢查結節，也有AI輔助超音波做為追蹤工具。

敏盛醫院內分泌及新陳代謝科主任蔡明翰今天發布新聞稿表示，國內有不少民眾在健檢時，發現自己有甲狀腺結節，由於甲狀腺結節無症狀、發現不易，其中約有5%可能惡化為甲狀腺癌。

蔡明翰指出，以往甲狀腺結節只能以穿刺檢查，利用細針抽取細胞進行判讀，由於不是完整的組織切片，準確度有限，也有人對於年年扎針追蹤相當畏懼。

他表示，所幸近年目前已有人工智慧（AI）分析技術問世，透過大量超音波圖檔、惡性檔案來進行深度學習，只要做超音波就能由AI協助醫師做出更精準的判讀、分析出良惡性機率，有助減緩病人焦慮。

每年5月25日是世界甲狀腺日，根據衛生福利部108年癌症登記報告，甲狀腺癌高居10大癌症第8名，每年大約4850人新診斷為甲狀腺癌。

蔡明翰點出甲狀腺癌的8大危險族群，包括男性、年紀小於20歲或年紀大於65歲、孩童時期有接受頭頸部放射治療、有家族史、其他器官曾有腫瘤、聲音沙啞、脖子合併淋巴腫瘤、甲狀腺結節有硬塊且固定不動等。

蔡明翰建議，民眾可以在第一次健檢時檢查甲狀腺即可，一旦發現結節務必依照醫囑追蹤，高風險族群更應儘早檢查。（編輯：陳清芳）1110524