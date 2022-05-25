更多編輯台推薦新聞：
「死亡之龍」出土 阿根廷發現新種史前巨大翼龍
科技

「死亡之龍」出土 阿根廷發現新種史前巨大翼龍

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/124

15縣市豪大雨特報 嘉雲投中彰防大雷雨

2022/5/25 15:16（5/25 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象局25日下午針對北北基等15縣市發布豪雨特報。圖為24日傍晚新北市中和區，民眾撐傘、穿雨衣在菜市場採購。（中央社檔案照片）
氣象局25日下午針對北北基等15縣市發布豪雨特報。圖為24日傍晚新北市中和區，民眾撐傘、穿雨衣在菜市場採購。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北25日電）梅雨鋒面持續影響，氣象局今天下午針對北北基等15縣市發布豪雨特報，另外對嘉義、雲林、南投、台中及彰化發布大雷雨即時訊息，截至下午2時40分，累積雨量以阿里山鄉最多。

中央氣象局今天下午2時30分發布豪雨特報，南投縣及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，北部、南投、屏東地區及花蓮、台中、雲林、台南、高雄山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局統計，截至下午2時40分，累積雨量以嘉義縣阿里山鄉116毫米最多，累積雨量前5名都位於嘉義、屏東等地。

豪雨特報地區為南投縣山區、嘉義縣山區；大雨為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣。

氣象局另外對嘉義縣、雲林縣、南投縣、台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，以及低能見度。（編輯：陳清芳）1110525

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
15縣市大雨特報 吳德榮：防劇烈天氣至27日5月至今均溫23.5度 69年來同期最低溫今年梅雨估正常至偏少 須節水也要防強降雨吳德榮：梅雨旺盛期24日起5天 防劇烈天氣
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀