15縣市豪大雨特報 嘉雲投中彰防大雷雨
2022/5/25 15:16（5/25 15:36 更新）
氣象局25日下午針對北北基等15縣市發布豪雨特報。圖為24日傍晚新北市中和區，民眾撐傘、穿雨衣在菜市場採購。（中央社檔案照片）
（中央社記者張雄風台北25日電）梅雨鋒面持續影響，氣象局今天下午針對北北基等15縣市發布豪雨特報，另外對嘉義、雲林、南投、台中及彰化發布大雷雨即時訊息，截至下午2時40分，累積雨量以阿里山鄉最多。
中央氣象局今天下午2時30分發布豪雨特報，南投縣及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，北部、南投、屏東地區及花蓮、台中、雲林、台南、高雄山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。
氣象局統計，截至下午2時40分，累積雨量以嘉義縣阿里山鄉116毫米最多，累積雨量前5名都位於嘉義、屏東等地。
豪雨特報地區為南投縣山區、嘉義縣山區；大雨為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣。
氣象局另外對嘉義縣、雲林縣、南投縣、台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，以及低能見度。（編輯：陳清芳）1110525
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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