北市輝瑞兒童疫苗接種2管道還少5000劑

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市副市長蔡炳坤今天表示，5到11歲輝瑞兒童疫苗校園接種明天啟動、6月3日打完，而北市預約平台及醫院特別門診因可能有外縣市需求，還差約5000劑，盼中央撥補。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲、副市長蔡炳坤皆確診，採視訊與會。

蔡炳坤說明輝瑞兒童疫苗校園接種時程，明天啟動、6月3日打完，需時一週，各校日程表都公布在教育局網站上；而5月30日起北市疫苗預約平台及16家醫院特別門診也可施打，包含台北長庚、台大、馬偕、萬芳、聯合醫院中興、仁愛院區等。

蔡炳坤表示，這次輝瑞兒童疫苗中央配送9萬劑，跟北市預估的量差不多，不過因預約平台及特別門診不限北市民，可能有外縣市民眾來接種，精算之後這兩個管道共還差了5000劑，希望中央撥給。

此外，明天開始不分年齡、族群民眾若快篩陽性，經醫事人員確認就確診，副市長黃珊珊說明通訊診療細節。

黃珊珊表示，民眾可從北市府官網防疫專區的醫療照護點進去，就可進入通訊診療專區，有可通訊診療的醫療院所名單共427家，民眾可選離家近的診所請親友幫拿藥。

此外，北市也與醫師公會配合，有200多家診所可開抗病毒藥，通訊診療確認確診後診所就會啟動送藥到府服務。黃珊珊表示，一般診所多半是用通訊軟體Line看診，運作下來都很順利。

蔡炳坤也分享他通訊診療的經驗，他表示醫師用Line看診，態度很專業，而他不到65歲不能吃抗病毒藥，醫師就開了一般的發燒等藥物給他，晚上就拿到，方便又安心。（編輯：張銘坤）1110525